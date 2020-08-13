Доменико Тедеско: я не устал от работы в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил свою вовлечённость в работу с командой, а также выразил уверенность, что красно-белым помогла бы серия побед.



«Не хочу ли я всё бросить и не устал ли я? Я не устал, моя мотивация – работа с командой. Сил мне придаёт команда и игроки, которые верят в то, что мы делаем и что у нас всё получится. Если сравнить то, как мы выступали прошлой осенью и в последних матчах прошлого сезона, с первой игрой с «Сочи», то все увидят, что играем мы увереннее, больше владеем мячом, больше атакуем. Нам нужна серия из двух-трёх побед, чтобы добавить уверенности и раскрыть потенциал команды», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Завтра, 14 августа, красно-белые примут «Ахмат».