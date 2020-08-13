«Зенит» объявил о расставании с тренером по физподготовке Ледесмой

Тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма покинул клуб, сообщает пресс-служба петербуржцев.



«Феликс Ледесма, тренер по физической подготовке, покидает «Зенит». Спасибо за вашу работу и вклад в победы, Феликс!» — сообщается в официальном аккаунте клуба в "Инстаграме".



Ледесма работал в российском клубе с лета 2019-го. За прошедший год он вместе с клубом выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок.



Ранее Ледесма работал в «Ливерпуле», «Локомотиве» и «Реале», также испанский специалист сотрудничал со сборной России перед Евро-2016.

В первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» победил на чужом поле «Ротор» (2:0). В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Ростовом», матч состоится 15 августа.