Форвард «Браги» Паулинью попал в сферу интересов «Локомотива»

Московский «Локомотив» интересуется нападающим «Браги» Паулинью, сообщает A Bola.
Фаворитами в борьбе за форварда являются итальянский «Лацио» и английский «Вулверхэмптон». Также к игроку проявляет интерес «Спортинг».
Сумма отступных в контракте португальца составляет € 30 млн, и «Брага» не хочет продавать Паулинью дешевле.
Ранее нападающий Джефферсон Фарфан покинул московский «Локомотив», за который выступал с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка (2019) страны. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.
- 13 августа 2020
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