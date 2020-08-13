Шишкин: зимой из «Торпедо» убрали шесть человек! Тогда я понял, что-то идёт не так

Бывший защитник «Торпедо» Роман Шишкин рассказал, как команда отреагировала на заявления руководства о том, что клуб ещё не решил, выходить ли в РПЛ.

«Конечно, все это обсуждали. Мы лидировали с отрывом, все понимали – мы идём в РПЛ. И тут это интервью… Но нам не говорили, что цель меняется, мы продолжали удачно выступать, делали своё дело. Нам постоянно платили премиальные, по зарплате всё было чётко день в день. Я думал, что могут начаться какие-то проблемы с финансами, но всё было профессионально.

Игнашевич казал, что я не буду играть, смысла оставаться мне нет. Скорее всего, человека на мою позицию тогда уже нашли. Удивительно, что мне не было место даже на скамейке, даже просто ради конкуренции меня не хотели оставить. Хотя я сыграл все матчи, у нас была стабильная группа игроков защиты, а клуб, пока мы играли, шёл в лидерах.

Это коснулось не только меня – там шесть человек из состава поменялось. Для меня это стало шоком. Хотя мне говорили, что решает всё главный тренер, все карты в его руках. Но убрали шесть человек! Причём быстро и сразу всех – тогда я понял, что что-то не так. Команда идёт на первом месте, кто и почему начал бы всё так кардинально менять? На месте тренера я бы придерживался косятка команды – мы ведь сыгрались уже, тем более схема непростая: 3-4-3, под неё нужно время подстроиться. Но сложилось так, как сложилось, сейчас мне просто хочется закрыть тему с бонусами", — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.