Андрей Ещенко организовал аукцион с целью помочь 9-месячному ребёнку

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко выставил на благотворительный аукцион свою игровую футболку с целью помочь девятимесячному Александру Мурашову, который страдает редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА 1-го типа).



Аукцион проходит на странице благотворительного фонда болельщиков «Спартака» «Красно-белое сердце» в «Инстаграме». Стартовая сумма составляет 10 тыс. рублей, минимальная ставка — 1000. Аукцион продлится 10 дней и завершится 23 августа в 21:00.



Фонд «Красно-белое сердце» давно поддерживает маленького болельщика «Спартака», на лечение которого нужно собрать $ 2,1 млн. Вся семья Мурашовых — фанаты московской команды.



Ранее благотворительный фонд вратаря «Спартака» Артёма Реброва за 230 тыс. рублей продал скандально известную футболку Ещенко с медведем.

«Спартак» опубликовал фото с Андреем Ещенко, показывающим на медведя на логотипе РПЛ