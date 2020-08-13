Андрей Ещенко организовал аукцион с целью помочь 9-месячному ребёнку

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко выставил на благотворительный аукцион свою игровую футболку с целью помочь девятимесячному Александру Мурашову, который страдает редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА 1-го типа).
Аукцион проходит на странице благотворительного фонда болельщиков «Спартака» «Красно-белое сердце» в «Инстаграме». Стартовая сумма составляет 10 тыс. рублей, минимальная ставка — 1000. Аукцион продлится 10 дней и завершится 23 августа в 21:00.
Фонд «Красно-белое сердце» давно поддерживает маленького болельщика «Спартака», на лечение которого нужно собрать $ 2,1 млн. Вся семья Мурашовых — фанаты московской команды.
Ранее благотворительный фонд вратаря «Спартака» Артёма Реброва за 230 тыс. рублей продал скандально известную футболку Ещенко с медведем.
- 13 августа 2020
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