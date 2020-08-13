Артём Дзюба стал лучшим игроком минувшего сезона по версии болельщиков «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету игрока 17 голов и 12 результативных передач.
30 июля Артём Дзюба продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1».
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Из стана красно-белых форвард по два раза уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России вызывается с 2011 года. В настоящее время является капитаном национальной команды.
- 13 августа 2020
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