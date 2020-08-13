«Наполи» заинтересовался украинцем Миколенко. Киевское «Динамо» оценило его в € 35 млн

«Наполи» интересуется защитником киевского «Динамо» и сборной Украины Виталием Миколенко, утверждает Ilnapolionline со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб ищет левого защитника для конкуренции с португальцем Мариу Руем. «Наполи» предложил за Миколенко € 10 млн, но украинцы оценили игрока в € 35 млн. Альтернативной целью «партопейцев» является защитник «Реала» Серхио Регилон. Впрочем, пока нему договориться также не удаётся. «Наполи» предлагает € 15 млн, а «Реал» требует € 25 млн.

21-летний Миколенко является воспитанником «Динамо». В завершившемся сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Украины, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.