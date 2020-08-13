Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что клуб передал бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину серебряную медаль за занятое командой второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.
«Мы передали две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», — сообщил Брейдо «Чемпионату».
«Медаль ещё не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», — сказал Сёмин.
Напомним, Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня, так как руководство московского клуба не стало продлевать с ним контракт. Преемником российского специалиста стал сербский тренер Марко Николич.
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20:42«Локомотив» передал медаль Юрию Сёмину Эксклюзив
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