«Атлетико» Симеоне впервые вылетел из Лиги чемпионов от команды, в которой нет Роналду

«РБ Лейпциг» стал первым клубом без нападающего Криштиану Роналду в составе, выбившим мадридский «Атлетико» под руководством Диего Симеоне из Лиги чемпионов, сообщает Squawka.
«Атлетико» Симеоне вылетал из Лиги чемпионов в сезонах-2014/2015 и 2016/2017 от мадридского «Реала», в сезоне-2018/2019 — от «Ювентуса». Команда Симеоне дважды проигрывала «Реалу» с Роналду в финалах (сезоны-2013/2014 и 2015/2016).
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Счёт был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти. Победу «быкам» принёс Тайлер Адамс с передачи Анхелиньо на 88-й минуте встречи.
В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.
- 14 августа 2020
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:14
- 13 августа 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:33
-
23:12
-
23:11
-
22:54
-
22:49
-
22:30
-
22:25
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:53
-
21:30
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
21:00
-
20:53
-
20:52
-
20:42«Локомотив» передал медаль Юрию Сёмину Эксклюзив
-
20:40
-
20:36
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:06
-
19:53
-
19:51