«Атлетико» Симеоне впервые вылетел из Лиги чемпионов от команды, в которой нет Роналду

«РБ Лейпциг» стал первым клубом без нападающего Криштиану Роналду в составе, выбившим мадридский «Атлетико» под руководством Диего Симеоне из Лиги чемпионов, сообщает Squawka.

«Атлетико» Симеоне вылетал из Лиги чемпионов в сезонах-2014/2015 и 2016/2017 от мадридского «Реала», в сезоне-2018/2019 — от «Ювентуса». Команда Симеоне дважды проигрывала «Реалу» с Роналду в финалах (сезоны-2013/2014 и 2015/2016).

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Счёт был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти. Победу «быкам» принёс Тайлер Адамс с передачи Анхелиньо на 88-й минуте встречи.



В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.