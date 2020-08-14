Автор победного гола «РБ Лейпциг» прокомментировал победу над «Атлетико»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Тайлер Адамс прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1) и поделился ожиданиями от полуфинального матча с «Пари Сен-Жермен».



"«Мы просто в восторге. Знаем, что „ПСЖ“ является отличной командой. Видели, что они вчера сделали в матче с „Аталантой“. В составе парижан много очень хороших игроков. Теперь главное хорошо восстановиться, правильно подготовиться психологически и поработать над планом игры. Мы уверены в себе — вы могли видеть это сегодня», — приводит слова Адамса пресс-служба УЕФА.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Счёт был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти. Победу «быкам» принёс Тайлер Адамс с передачи Анхелиньо на 88-й минуте встречи.



В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.