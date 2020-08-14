Юпамекано признан лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» — «Атлетико»

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано стал лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» — «Атлетико» (2:1) по версии УЕФА.

«Выдающаяся игра в обороне. Свел к минимуму угрозу „Атлетико“ в атаке и выиграл все единоборства. Был надёжен в своей штрафной и опасен в чужой. Показал идеальное сочетание агрессивной игры в защите и хладнокровного контроля мяча», — приводит пресс-служба УЕФА слова технического обозревателя Роберто Мартинеса.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Счёт был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти. Победу «быкам» принёс Тайлер Адамс с передачи Анхелиньо на 88-й минуте встречи.