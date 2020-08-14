«Боруссия» рассчитывает, что «Реал» и «Барселона» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за Санчо

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает, что испанские гранды поспорят с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника Джейдон Санчо, сообщает Mirror.

По данным источника, дортмундский клуб готовится к тому, что «Реал» и «Барселона» вступят в борьбу за Санчо и сделают выгодное предложение по трансферу 20-летнего англичанина.

Ранее главным претендентом на Санчо назывался «Манчестер Юнайтед». Считается, что этим летом только «красные дьяволы» согласятся заплатить за 20-летнего англичанина требуемые «Боруссией» £ 100 млн (€ 110 млн).

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний вингер забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.