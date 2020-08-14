Бруну Фернандеш: выиграть Лигу Европы было бы хорошо для менталитета победителей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением по поводу важности победы в Лиге Европы.

Напомним, что в полуфинале турнира «Манчестер» сыграет с «Севильей».

«Я думаю, нам нужно продолжать двигаться вперёд, развиваться и прогрессировать. Мы должны стартовать в лиге с настроением победителей. Мы знаем, что играем за большой клуб с большими амбициями, мы стремимся к большему, и нам нужно выиграть несколько трофеев.



Конечно, английская Премьер-лига — это один из трофеев, которые мы хотим выиграть. Но выиграть Лигу Европы было бы хорошо для менталитета победителей и борьбы с ведущими клубами. Если нам удастся выиграть, то эта победа будет важна для следующего сезона", — приводит слова Фернандеша Goal.