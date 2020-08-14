Источник: Виллиан в «Арсенале» будет получать £ 220 тысяч в неделю
Нападающий Виллиан, который в ближайшее время станет игроком лондонского «Арсенала», будет зарабатывать в новом клубе £ 220 тысяч в неделю, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Виллиан будет зарабатывать меньше, чем в «Челси», однако в соглашении предусмотрены подписной и другие бонусы на протяжении действия трёхлетнего контракта.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что о подписании Виллиана «Арсенал» объявит до конца августа.
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