Источник: Виллиан в «Арсенале» будет получать £ 220 тысяч в неделю

Нападающий Виллиан, который в ближайшее время станет игроком лондонского «Арсенала», будет зарабатывать в новом клубе £ 220 тысяч в неделю, сообщает Daily Mail.



По информации источника, Виллиан будет зарабатывать меньше, чем в «Челси», однако в соглашении предусмотрены подписной и другие бонусы на протяжении действия трёхлетнего контракта.



Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что о подписании Виллиана «Арсенал» объявит до конца августа.