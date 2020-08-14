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«Дать болельщикам понять, что они никто и ничего не решают — это как?». Сёмин — о „Локо“

«Дать болельщикам понять, что они никто и ничего не решают — это как?». Сёмин — о „Локо“
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на недавнюю встречу «железнодорожников» с болельщиками.

«Надо объяснять свои решения, среди которых, правда, не видно положительных. Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и скажите, а не прячьтесь за игроками. Мне очень не понравилась последняя встреча. Во-первых, было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно пополняют казну на 400-500 миллионов рублей. Дать им понять, что они никто и ничего не решают — это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться, причём за каждого, это неравнодушные люди со всей нашей страны. Объяснять им трудности, объективные и субъективные, ведь болельщики ждут правильных и честных решений. Но вместо этого получают «фак».

Во-вторых, «спрашивайте футболистов, а я в сторонке посижу» — это что, позиция руководителя? Люди пришли услышать в первую очередь тебя, потому что накопились вопросы», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

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