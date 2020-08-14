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Владимир Рыков стал игроком «Урала»

Владимир Рыков стал игроком «Урала»
Футбол / РПЛ 0

Защитник Владимир Рыков подписал контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба клуба.

«Урал» усилил состав центральным защитником Владимиром Рыковым. 32-летний российский футболист уже присоединился к нашей команде и отправится вместе с «Уралом» на выездной матч в Казань. В Екатеринбурге Рыков будет играть под 44-м номером.

В сезоне-2018/2019 на счету Рыкова один из лучших голов чемпионата. В поединке со «Спартаком» защитник забил гол с центра поля, перебросив голкипера. В минувшем сезоне на счету Рыкова 19 матчей в Российской Премьер-Лиге и 1 – в Кубке России.

Приветствуем Владимира Рыкова в составе «Урала»!» — представила новичка команды пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Владимир Рыков близок к переходу в «Урал».

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