Бывший защитник «Динамо» Рыков близок к переходу в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков близок к переходу в «Урал».
При этом переход защитника Владимира Граната в екатеринбургскую команду сорвался в последний момент.
Последним клубом Рыкова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2016 года. В сезоне-2019/2020 32-летний защитник в 19 матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу. «Чемпионат» сообщал, что «Химки» ведут диалог с Рыковым и защитником «Локомотива» Соломоном Кверквелией на предмет возможного перехода.
Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», и в других клубах.
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