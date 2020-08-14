Кашшаи оценил решение Казарцева вынести предупреждение Соболеву за снятую футболку

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву за снятую футболку.

Напомним, что таким образом игрок посвятил забитый в ворота «Сочи» гол своей маме, скончавшейся в начале августа.

«Иногда судья не видит, что написано на футболке с расстояния 30-40 см. Если игрок снимает майку, то по правилам это жёлтая карточка.



Тут особая ситуация, и моё мнение — арбитр поступил в соответствии с правилами, если бы он это не сделал, другая команда могла бы пожаловаться. Не могу сказать, правильное решение это было или нет. Понимаю чувства игрока, болельщиков, которые спрашивали, почему это жёлтая. Это не самая простая ситуация для судьи», — сказал Кашшаи в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.