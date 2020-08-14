Полузащитник «Наполи» Аллан близок к переходу в «Эвертон»

«Эвертон» находится в продвинутой стадии переговоров с «Наполи» по трансферу бразильского полузащитника Маркеса Аллана, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По данным источника, «Эвертон» постарается закрыть сделку в течение следующей недели. Ранее журналист сообщал, что английский клуб заплатит за хавбека € 30 млн, а Аллану будет предложен контракт с зарплатой € 6 млн плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Пари Сен-Жермен».
29-летний полузащитник перешёл в «Наполи» летом 2015 года. До этого он защищал цвета «Удинезе» и бразильского «Васко да Гама». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.
В завершившемся сезоне Аллан провёл на поле 23 матча в Серии А, стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
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