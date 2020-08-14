«Барселона» – «Бавария»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Сегодня, 14 августа, состоится матч «Барселона» – «Бавария». Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения). Ему будут помогать ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервный арбитр — Артур Соареш Диаш (Португалия).
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи» в двухматчевом противостоянии (1:1, 3:1), а «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1). Победитель пары «Барселона» – «Бавария» сыграет в полуфинале турнира с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».
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