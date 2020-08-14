«Крылья Советов» объявили об уходе Тараса Бурлака

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что защитник Тарас Бурлак покидает команду.

«Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак покидает нашу команду. Тарас провёл за „Крылья“ 90 матчей, забил шесть мячей и был капитаном команды. Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Тараса Бурлака за выступления в составе нашей команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После ухода Бурлак поблагодарил игроков, персонал и болельщиков «Крыльев Советов».

Контракт Бурлака с самарским клубом действовал до лета 2021 года. Защитник перешёл в «Крылья Советов» в 2018 году из казанского «Рубина». Бурлак — воспитанник московского «Локомотива». Выступал в составе «железнодорожников» и нижегородского клуба «Волга».