Тарас Бурлак прокомментировал уход из «Крыльев Советов»

Защитник Тарас Бурлак поблагодарил игроков, персонал и болельщиков «Крыльев Советов».

«Хочу сказать спасибо каждому из болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали мне каждый день. Большое спасибо тренерскому штабу, персоналу клуба и всем игрокам, с которыми мне довелось играть за «Крылья». Этот город и клуб стали для меня родными.

Я провёл в Самаре большую часть своей карьеры. В этом городе я женился, и здесь родилась моя дочь. Тут много моих друзей и знакомых. В Самаре я оставляю частичку своего сердца. Желаю «Крыльям» скорейшего возвращения в Премьер-Лигу. Спасибо за всё, Самара! Ещё увидимся!» — приводит слова Бурлака пресс-служба клуба.

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что Бурлак покидает команду. Контракт футболиста с самарским клубом действовал до лета 2021 года.



Защитник перешёл в «Крылья Советов» в 2018 году из казанского «Рубина». Бурлак — воспитанник московского «Локомотива». Выступал в составе «железнодорожников» и нижегородского клуба «Волга».