ЦСКА близок к трансферу бразильца Бруно Фукса. Стороны согласовали контракт до 2025 года

ЦСКА близок к трансферу бразильского защитника «Интернасьоналя» Бруно Фукса, сообщает в журналист Никола Шира в своём «твиттере».

Как сообщает источник, за этот переход «армейцы» готовы заплатить € 7 млн. 21-летний бразилец уже согласовал контрактное соглашение с российским клубом до 2025 года. Ранее в услугах Бруно были заинтересованы «Лилль» и «Милан». В нынешнем сезоне Бруно Фукс принял участие в двух матчах и заработал одну жёлтую карточку.

По итогам прошлого сезона чемпионата России ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице и примет участие в следующем сезоне Лиги Европы. 15 августа команде предстоит провести матч с «Тамбовом» в рамках второго тура РПЛ. В матче первого тура «армейцы» обыграли «Химки» (2:0).