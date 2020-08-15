«Негодяи». Болельщики «Барселоны» встретили команду около отеля после разгрома в ЛЧ

Болельщики «Барселоны» после разгрома в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) встретили команду возле отеля, сообщает Daily Mail.

Фанаты освистали футболистов, а также выкрикивали «негодяи». Молодые игроки Ансу Фати и Рики Пуиг были единственными, кому болельщики аплодировали после возвращения «Барселоны» в гостиницу.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной и срезал в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуты мюнхенцы забили три мяча в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.

Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч усилиями Луиса Суареса. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно ворота тер Штегена поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филиппе Коутиньо.