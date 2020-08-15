«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2020/2021
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в которой команда выступит в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в чёрном цвете и разработана с учётом пожеланий болельщиков. Эмблема «Манчестер Юнайтед» выполнена в белом цвете. Техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма аdidas.
Фото: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. В 38 турах подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 66 очков, одержав 18 побед, 12 раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. В Кубке Англии «красные дьяволы» дошли до полуфинала, где уступили «Челси».
- 15 августа 2020
-
11:52
-
11:43
-
11:18
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:11
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:40
-
09:35
-
09:24
-
09:14
-
09:07
-
09:05
-
09:00
-
08:27
-
07:35
-
06:59
-
06:08
-
05:35
-
05:18
-
04:05
-
03:48
-
02:44
-
02:29
-
01:49
-
01:01
-
00:51
-
00:45
Партнерский контент