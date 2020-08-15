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«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2020/2021

«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2020/2021
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в которой команда выступит в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в чёрном цвете и разработана с учётом пожеланий болельщиков. Эмблема «Манчестер Юнайтед» выполнена в белом цвете. Техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма аdidas.

Фото: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. В 38 турах подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 66 очков, одержав 18 побед, 12 раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. В Кубке Англии «красные дьяволы» дошли до полуфинала, где уступили «Челси».

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