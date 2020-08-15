Новиков: Моро должен прибыть в Москву 17 августа и приступить к занятиям

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сообщил, что полузащитник Никола Моро в ближайшее время присоединится к московской команде.



«Никола Моро, можно сказать, уже у нас, но у него проблемы с пересечением границ. Не от нас и не от него это зависит. В понедельник он должен прибыть в Москву и приступить к занятиям. Будут ли еще новички? Возможно», — приводит слова Новикова сайт телеканала «Матч ТВ».



Моро является воспитанником загребского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, забил два мяча и получил три жёлтые карточки.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб занял шестое место. Чемпионом страны стал «Зенит».