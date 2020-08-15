«Спартак» показал, что осталось за кадром в победном матче с «Ахматом»

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Ахмат». Встреча прошла накануне, 14 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Пресс-служба красно-белых представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео показана разминка команд и ключевые моменты встречи.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака».
Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе после скидки Александра Соболева головой во вратарскую переправил мяч в ворота, забив второй мяч. На 77-й минуте встречи был удалён защитник «Ахмата» Максим Ненахов, получив вторую жёлтую карточку.
В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).
- 15 августа 2020
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