Гончаренко: ЦСКА с «Тамбовом» начал играть на удержание, чего дома делать не стоит

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче с «Тамбовом» (2:1).
«С «Химками» контролировали всю игру, здесь инициатива уходила. Пробовали найти лазейки в обороне «Тамбова», потом пропустили неожиданный гол. Выключились из игры, упал уровень. Но нашли силы изменить ситуацию и забить победный гол. Хочется, чтобы мы лучше контролировали игру. Начинаем играть на удержание, чего в домашних матчах делать не стоит. Важная победа в начале чемпионата», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев, приняв мяч после навеса от центра поля. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт, забив головой после передачи Павла Карасёва. На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил форвард Илья Шкурин.
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