«Манчестер Сити» — «Лион»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лиона» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Фернандиньо, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Сильва, Менди, Марез, Отаменди, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе.
«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Ауар, Депай, Дюбуа, Марсал, Токо-Экамби, Какере, Корне, Бруно Гимараэс.
Запасные: Тэтэрушану, Дьоманд, Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Тьяго Мендес, Рейн-Аделаид, Жеан Лукас, Тете, Бар, Шерки.
- 15 августа 2020
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