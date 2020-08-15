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«Манчестер Сити» — «Лион»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Лион»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лиона» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Фернандиньо, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Сильва, Менди, Марез, Отаменди, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе.

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Ауар, Депай, Дюбуа, Марсал, Токо-Экамби, Какере, Корне, Бруно Гимараэс.

Запасные: Тэтэрушану, Дьоманд, Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Тьяго Мендес, Рейн-Аделаид, Жеан Лукас, Тете, Бар, Шерки.

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