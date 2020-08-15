Малком: не разговаривал с друзьями из «Барселоны» после поражения от «Баварии»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от получения приза, вручаемого лучшему игроку матча, после игры второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), а также ответил на вопрос, связывался ли он с игроками своего бывшего клуба, «Барселоны», после поражения в матче 1/4 Лиги чемпионов с «Баварией».
«То, что меня признали лучшим игроком матча, это заслуга не только моя, но и всей команды. Мы создали много моментов. С другой стороны, это уже не первый мой приз, вручаемый лучшему игроку матча. Все призы храню дома, но вообще чем больше их будет, тем лучше. В первую очередь хочу вновь стать чемпионом с «Зенитом». Но и таким призам тоже, конечно, буду рад.
Написал ли я что-нибудь вчера друзьям в «Барселоне» после поражения со счётом 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов? Нет, с ребятами не разговаривал — понимал, что не самое лучшее для этого время, и концентрировался на нашей игре. Очень хорошо, что нам удалось выиграть этот матч», — цитирует Малкома пресс-служба петербургского клуба.
- 16 августа 2020
-
00:04
- 15 августа 2020
-
23:58
-
23:53
-
23:42
-
23:32
-
23:23
-
23:11
-
23:10
-
23:03
-
22:58
-
22:48
-
22:42
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:56
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:14
-
20:14