Малком: не разговаривал с друзьями из «Барселоны» после поражения от «Баварии»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от получения приза, вручаемого лучшему игроку матча, после игры второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), а также ответил на вопрос, связывался ли он с игроками своего бывшего клуба, «Барселоны», после поражения в матче 1/4 Лиги чемпионов с «Баварией».

«То, что меня признали лучшим игроком матча, это заслуга не только моя, но и всей команды. Мы создали много моментов. С другой стороны, это уже не первый мой приз, вручаемый лучшему игроку матча. Все призы храню дома, но вообще чем больше их будет, тем лучше. В первую очередь хочу вновь стать чемпионом с «Зенитом». Но и таким призам тоже, конечно, буду рад.



Написал ли я что-нибудь вчера друзьям в «Барселоне» после поражения со счётом 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов? Нет, с ребятами не разговаривал — понимал, что не самое лучшее для этого время, и концентрировался на нашей игре. Очень хорошо, что нам удалось выиграть этот матч», — цитирует Малкома пресс-служба петербургского клуба.