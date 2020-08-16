Стерлинг вызвал бурную реакцию английских журналистов промахом в ворота «Лиона»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не попал в пустые ворота в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:3), тем самым вызвав бурную реакцию английских комментаторов.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Champions League on CBS Sports.

На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. «Лион» начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.



На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу.



На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.



В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в 1/4 финала разгромила «Барселону» (8:2).