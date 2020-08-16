В Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана футболист Айсултан Назарбаев
В ночь на 16 августа в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева футболист Айсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz.
По информации источника, причиной смерти 29-летнего Назарбаева могла стать остановка сердца.
Айсултан Назарбаев начал футбольную карьеру в клубе «Адмира Ваккер» в 2006 году, когда его отец служил послом в Австрии. Три месяца провёл в академии лондонского «Челси». Айсултан стал бронзовым призёром чемпионата Англии, выступая за юношескую команду «Портсмута». В 2011 году футболист выступал за дубль «Астаны».
С февраля по октябрь 2017 года Айсултан занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.
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