В Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана футболист Айсултан Назарбаев

В ночь на 16 августа в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева футболист Айсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz.



По информации источника, причиной смерти 29-летнего Назарбаева могла стать остановка сердца.



Айсултан Назарбаев начал футбольную карьеру в клубе «Адмира Ваккер» в 2006 году, когда его отец служил послом в Австрии. Три месяца провёл в академии лондонского «Челси». Айсултан стал бронзовым призёром чемпионата Англии, выступая за юношескую команду «Портсмута». В 2011 году футболист выступал за дубль «Астаны».



С февраля по октябрь 2017 года Айсултан занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.