Живоглядов — о матче с «Краснодаром»: немного удачи было на стороне «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).
«Трудная победа над сильным соперником. В первую очередь победили благодаря командным взаимодействиям — здорово оборонялись, использовали свои моменты. Ну и немного удачи было на нашей стороне. Старались действовать по ситуации: сначала владели мячом, потом забили и чуть уступили инициативу «Краснодару». Уже сопернику нужно было рисковать, а мы действовали на контратаках.
Противостояние с Кабелла? Перед матчем мы разбирали игру «Краснодара». Соперник чуть чаще атаковал левым флагом — не только из-за Кабелла, который в конце матча сместился в центр, но и из-за Рамиреса, он всегда играет высоко.
Держим в голове выезд в Екатеринбург, о дерби со «Спартаком» подумаем после. Сейчас работаем без выходных: сегодня провели восстановительную тренировку, к среде будем полностью готовы к «Уралу». Команда чувствует себя отлично», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 августа 2020
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