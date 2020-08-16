Мешков рассудит «Зенит» и ЦСКА, Волошин — «Динамо» и «Ростов»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сочи» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Денис Березнов; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Тамбов» — «Химки»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.
«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Владимир Овчинников.
«Уфа» — «Спартак»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Артём Любимов; инспектор — Игорь Синер.
«Ахмат» — «Ротор»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Динамо» — «Ростов»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Андрей Бутенко.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Чеботарёв.
- 16 августа 2020
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