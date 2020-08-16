Матвиенко: шансы «Шахтёра» и «Интера» 50 на 50

Защитник «Шахтёра» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы с миланским «Интером».

«Смотрел последний матч „Интера“, с „Байером“ они играли. Это сильная команда, играет в три защитника. Сильный таранный нападающий – Лукаку, про него все сейчас говорят. Но „Шахтёр“ тоже очень сильная команда. Поэтому, думаю, шансы 50 на 50.

Думаю, все в равных условиях. Игра на нейтральном поле, поэтому одного матча вполне достаточно, чтобы выявить сильнейшего. Конечно, в нормальных условиях, при наличии болельщиков, хотелось бы сыграть и дома, и на выезде. Но увы, такие реалии сейчас", — приводит слова Матвиенко Football.ua.

Матч «Интер» — «Шахтёр» состоится 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.