Алан Патрик: цель «Шахтёра» — победа в Лиге Европы

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы с миланским «Интером».
«Победа в Лиге Европы — цель, к которой все мы стремимся. Нам выпала возможность, мы все это понимаем. Готовим себя к этому и идём вперёд шаг за шагом. Надо сделать ещё один шаг, прежде чем мы сможем подумать о том, чтобы выиграть второй для „Шахтёра“ еврокубок и вписать свои имена в историю клуба.
Понятно, что это сильный и умелый противник. Мы должны играть в свой футбол и оставаться собой. Взять на вооружение идеи, которые у нас появились после анализа «Интера», и постараться воспользоваться его слабостями", — приводит слова Патрика официальный сайт УЕФА.
Матч «Интер» — «Шахтёр» состоится 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 16 августа 2020
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