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Тренер «Шахтёра»: мы подходим к матчу с «Интером» с огромным желанием пройти в финал

Тренер «Шахтёра»: мы подходим к матчу с «Интером» с огромным желанием пройти в финал
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы с «Интером».

«Абсолютно спокойно подходим к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто ещё одна игра. Конечно, подходим к ней серьёзно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой. У Конте интересная динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены.

Все команды не уходят далеко от своей ДНК и своего стиля игры. Конечно, в течение сезона каждый тренер проводит определённую работу, которая потом будет на виду и все смогут понять, какую игру исповедует клуб. Мы, тренеры, иногда пытаемся в определённые моменты матча удивить соперника некими действиями, внося что-то новое. Но несмотря на это, думаю, сегодня никого ничем не удивишь. Обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Завтра будет интересная игра", — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Шахтёр» состоится 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.

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