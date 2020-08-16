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«Крылья Советов» разгромили «Чайку» в матче ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Чайку» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги песчанокопская «Чайка» проиграла самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Песчанокопском на стадионе «Центральный» имени И.П. Чайки". Обслуживал матч арбитр Павел Шадыханов (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Андрей Образко (Ставрополь) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Антон Зиньковский. В начале второго тайма преимущество самарского клуба увеличил Сергей Божин. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Зиньковский, который оформил дубль.

«Крылья Советов», набрав 7 очков, вышли на шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (2) — на 20-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
16 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 3
Крылья Советов
Самара
0:1 Зиньковский – 33'   0:2 – 48'   0:3 Зиньковский – 56'
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