«Крылья Советов» разгромили «Чайку» в матче ФНЛ

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги песчанокопская «Чайка» проиграла самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Песчанокопском на стадионе «Центральный» имени И.П. Чайки". Обслуживал матч арбитр Павел Шадыханов (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Андрей Образко (Ставрополь) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Антон Зиньковский. В начале второго тайма преимущество самарского клуба увеличил Сергей Божин. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Зиньковский, который оформил дубль.

«Крылья Советов», набрав 7 очков, вышли на шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (2) — на 20-м месте.