Антонио Конте: «Шахтёр» — сильнейший соперник «Интера» в Лиге Европы

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром».
«Мы должны уважать „Шахтёр“. Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет и хорошо подготовились. „Шахтёр“ — сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала и хотим пробиться в финал», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.
Матч «Интер» — «Шахтёр» состоится 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.
«Шахтёр» и «Интер» перешли в Лигу Европы, заняв третье место в своих группах в Лиге чемпионов. В плей-офф Лиги Европы украинский клуб победил «Бенфику» (2:1, 3:3), «Вольфсбург» (2:1, 3:0) и «Базель» (4:1). «Интер» был сильнее «Лудогорца» (2:0, 2:1), «Хетафе» (2:0) и «Байера» (2:1).
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