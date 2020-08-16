Источник: Месси сообщил руководству «Барселоны» о желании уйти летом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство каталонского клуба, что хочет покинуть его этим летом, сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер в «Твиттере».

Ранее радиостанция COPE сообщала, что Месси решил уйти из «Барселоны». 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Месси может остаться в «Барселоне», если в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения.



Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче.



Сообщалось, что «Интер» прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить шестикратному обладателю «Золотого мяча» четырёхлетний контракт на € 260 млн.