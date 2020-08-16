Ивелин Попов — фанатам «Ростова»: спасибо, вас было слышно до Луны и обратно!

Полузащитник и капитан «Ростова» Ивелин Попов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Никто не любит проигрывать. Но мы бились. И будем биться до последней секунды каждого матча. Спасибо за фантастическую поддержку всем жёлто-синим болельщикам! Вас было слышно до Луны и обратно!» — написал Попов на своей странице в «Инстаграме».
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.
В следующем туре «Ростов» 19 августа сыграет с «Динамо» в Москве. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.
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