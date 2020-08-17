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Стала известна сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Бруно Фукса из «Интернасьоналя»

Стала известна сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Бруно Фукса из «Интернасьоналя»
Футбол / РПЛ 0

Бразильский журналист и обозреватель Карлос Ласерда в «Твиттере» рассказал о подробностях сделки между московским ЦСКА и бразильским «Интернасьоналем» по переходу 21-летнего защитника Бруно Фукса.

Источник утверждает, что сумма трансфера за переход Бруно Фукса в стан «армейцев» составит € 8 млн. При этом «Интернасьональ» сохранит 20% прав на игрока.

16 августа «Интернасьональ» провёл встречу в бразильской Серии А с «Флуминенсе», в которой уступил со счётом 1:2. Регулярно выходивший в основе Бруно Фукс пропустил этот матч.

Ранее «Чемпионат» уже сообщал об интересе ЦСКА к центральному защитнику из Бразилии. Если переговоры завершатся успешно, то на эту неделю запланирован медосмотр 21-летнего игрока перед трансфером в московский клуб.

Фукс выступает в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23.

Бразильский журналист подтвердил переход защитника Фукса в ЦСКА
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