Стала известна сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Бруно Фукса из «Интернасьоналя»

Бразильский журналист и обозреватель Карлос Ласерда в «Твиттере» рассказал о подробностях сделки между московским ЦСКА и бразильским «Интернасьоналем» по переходу 21-летнего защитника Бруно Фукса.
Источник утверждает, что сумма трансфера за переход Бруно Фукса в стан «армейцев» составит € 8 млн. При этом «Интернасьональ» сохранит 20% прав на игрока.
16 августа «Интернасьональ» провёл встречу в бразильской Серии А с «Флуминенсе», в которой уступил со счётом 1:2. Регулярно выходивший в основе Бруно Фукс пропустил этот матч.
Ранее «Чемпионат» уже сообщал об интересе ЦСКА к центральному защитнику из Бразилии. Если переговоры завершатся успешно, то на эту неделю запланирован медосмотр 21-летнего игрока перед трансфером в московский клуб.
Фукс выступает в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23.
- 17 августа 2020
-
07:08
-
06:45
-
06:22
-
06:12
-
04:39
-
04:11
-
03:52
-
03:25
-
03:09
-
02:49
-
02:22
-
01:41
-
01:22
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:28
-
00:13
- 16 августа 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:31
-
23:25
-
23:05
-
23:04
-
22:54
-
22:47
-
22:39
-
22:33
-
22:24
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:30