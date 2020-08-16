Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бразильский журналист подтвердил переход защитника Фукса в ЦСКА

Бразильский журналист подтвердил переход защитника Фукса в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бразилийский журналист Марино Салдана, близкий к делам клуба «Интернасьонал» из Порту-Алегри, подтвердил, что защитник Бруно Фукс перейдёт в ЦСКА.

«Подтверждая переход Фукса, думаю, он будет стабильно играть в ЦСКА. На сегодняшний день в клубе есть многообещающая, но неопытная защита в лице Карпова, а также ветеран Набабкин. Не думаю, что пройдёт много времени до дебюта Бруно", — написал Салдана в "Твиттере".

Об интересе ЦСКА к центральному защитнику из Бразилии уже сообщал «Чемпионат».

Если переговоры завершатся успешно, то на следующую неделю запланирован медосмотр 21-летнего игрока перед трансфером в московский клуб.

Фукс выступает в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии до 23 лет.

ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.

Защитник Бруно Фукс пройдёт медосмотр для ЦСКА на следующей неделе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020