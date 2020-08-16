Бразильский журналист подтвердил переход защитника Фукса в ЦСКА

Бразилийский журналист Марино Салдана, близкий к делам клуба «Интернасьонал» из Порту-Алегри, подтвердил, что защитник Бруно Фукс перейдёт в ЦСКА.
«Подтверждая переход Фукса, думаю, он будет стабильно играть в ЦСКА. На сегодняшний день в клубе есть многообещающая, но неопытная защита в лице Карпова, а также ветеран Набабкин. Не думаю, что пройдёт много времени до дебюта Бруно", — написал Салдана в "Твиттере".
Об интересе ЦСКА к центральному защитнику из Бразилии уже сообщал «Чемпионат».
Если переговоры завершатся успешно, то на следующую неделю запланирован медосмотр 21-летнего игрока перед трансфером в московский клуб.
Фукс выступает в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии до 23 лет.
ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.
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