Газизов рассказал о состоянии Тедеско. Тренер «Спартака» заболел ангиной

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии главного тренера команды Доменико Тедеско, пропустившего матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) из-за болезни.



«Состояние у Доменико сейчас нормальное, он заболел ангиной. Это неприятная болезнь, он лечится, и мы надеемся, что всё будет хорошо. Болезнь не позволяет ему участвовать в тренировочном процессе и присутствовать на матчах. С большой долей вероятности в Уфу он не поедет.



Тренировки проводит Хинкель, Тедеско участвует в процессе дистанционно. Все в клубе себя чувствуют хорошо. Роспотребнадзор никакой заинтересованности не проявил. Мы официально всё сдаём, и вопросов ни у кого нет», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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