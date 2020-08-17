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Мещеряков: Рассказов? Я сейчас занимаюсь переходом Месси, он хочет играть в «Локомотиве»

Мещеряков: Рассказов? Я сейчас занимаюсь переходом Месси, он хочет играть в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что «железнодорожники» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

«Кто такой Коля Рассказов? Футболист «Спартака»? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Он играет в «Спартаке»?

Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», — приводит слова Мещерякова Sport24.

22-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Всего за московский клуб он провёл 50 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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