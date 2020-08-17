Marca назвала три варианта развития событий для Лионеля Месси в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не определился со своей дальнейшей судьбой в каталонском клубе.



Как сообщает Marca, существует три варианта развития событий. Первый – самый трудный – это расторжение контракта уже этим летом. Президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сделает всё, чтобы не допустить такого сценария, поскольку он рискует войти в историю как глава «Барселоны», позволивший Месси уйти.



Второй вариант – Лео продолжает выступать за каталонцев до истечения соглашения летом 2021 года. Таким образом, уже в январе он сможет вести переговоры и подписывать предварительные контракты с иностранными клубами. Этот сценарий также неудобен для руководства «Барселоны», поскольку вплоть до ухода 33-летнего форварда будут появляться слухи.



Наконец, третий вариант – это продление контракта. Месси по-прежнему ждёт реакции от руководства на события последних лет. Не исключено, что соглашение будет пролонгировано, однако аргентинец не хочет подписывать долгосрочный договор.

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