Это'О: люблю Месси как сына. Если он уйдёт из «Барселоны», клубу придётся сменить название

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О высказался о возможном уходе форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.



«Я люблю Месси как сына и хочу для него всего наилучшего. „Барселона“ — это Месси, и я думаю, что, если он решит уйти, каталонцам придётся сменить название клуба. „Барселоне“ повезло, у неё в составе есть лучший футболист в мире. Клуб должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Лионеля», — приводит слова Это'О AS.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче.