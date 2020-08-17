Это'О: люблю Месси как сына. Если он уйдёт из «Барселоны», клубу придётся сменить название
Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О высказался о возможном уходе форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Я люблю Месси как сына и хочу для него всего наилучшего. „Барселона“ — это Месси, и я думаю, что, если он решит уйти, каталонцам придётся сменить название клуба. „Барселоне“ повезло, у неё в составе есть лучший футболист в мире. Клуб должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Лионеля», — приводит слова Это'О AS.
Ранее сообщалось, что Месси недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче.
Marca назвала три варианта развития событий для Лионеля Месси в «Барселоне»
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