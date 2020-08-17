«Барселона» объявила об отставке Сетьена

Пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба. Имя нового главного тренера «Барселоны» будет объявлено в ближайшие дни.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».

Ожидается, что новым главным тренером «Барселоны» станет Рональд Куман, который сейчас возглавляет сборную Нидерландов. Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998-го по 2000-й нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.