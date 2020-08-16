Чепчугов — Лукашенко: бойтесь, чтобы народ вас не заставил прокричать «ку-ка-ре-ку»

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о протестах против правительства, которые проходят в Беларуси.

«Лукашенко А.Г. дядька-то серьёзный! Выстраивает систему против собственного народа, а ранее защищал! Творит хаос у себя в стране! Против народа, зачем? Нет предубеждений, вы, лидер! Серьёзный человек в мировой политике, но хватит страданий! Бойтесь, чтобы народ вас не заставил прокричать „ку-ка-ре-ку“! Были дали былые, сегодня не дали, мы делили — кто у руля?» — написал Чепчугов на своей странице в «Инстаграме».

После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. Сообщалось и о задержании нападающего БАТЭ Антона Сароки. Спустя сутки его отпустили на свободу.