«Краснодар» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 18 августа, состоится матч «Краснодар» – «Арсенал». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Евгений Буланов (Саранск).
В стартовых турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» сначала разгромил «Уфу» (3:0), а затем проиграл «Локомотиву» (0:1). В свою очередь «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), после чего потерпел поражение от «Уфы» (2:3).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 3-го тура чемпионата России
- 18 августа 2020
-
17:34
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:49
-
16:41
-
16:34
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:00
-
15:37
-
15:22
-
15:15
-
15:14
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:32
-
14:26
-
14:21
-
14:12
-
14:04
-
14:01
-
13:48
-
13:47
-
13:41
-
13:21
-
13:06
-
13:06
Партнерский контент