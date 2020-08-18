«Краснодар» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 18 августа, состоится матч «Краснодар» – «Арсенал». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Евгений Буланов (Саранск).



В стартовых турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» сначала разгромил «Уфу» (3:0), а затем проиграл «Локомотиву» (0:1). В свою очередь «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), после чего потерпел поражение от «Уфы» (2:3).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 3-го тура чемпионата России